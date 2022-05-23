В Петрозаводске пенсионерка внесла предоплату за квартиру и осталась без денег

Жительница столицы Карелии «купилась» на заманчивое предложение о продаже квартиры и стала жертвой мошенников.

В полицию поступило заявление от 69-летней петрозаводчанки. Она сообщила, что стала жертвой афериста и лишилась значительной для неё денежной суммы – 30 000 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Женщина собиралась приобрести квартиру и подыскивала подходящий вариант через популярный сайт объявлений. В минувшее воскресенье её заинтересовал привлекательный анонс: за два миллиона рублей продавалась хорошая квартира с выгодным расположением в городе. Связавшись с продавцом, петрозаводчанка узнала, что тот продает жилплощадь в связи со срочным переездом, желающих на покупку уже много, поэтому требуется внести предоплату в размере 30 000 рублей. Она решила не упускать шанс, поэтому спешно перевела деньги. Вновь связавшись с контрагентом, пенсионерка узнала, что якобы ослышалась и её просили перевести 300 000 рублей. В этот момент она заподозрила неладное, позднее автор объявления перестал выходить на связь.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, попытка купить недорогую квартиру на Перевалке в Петрозаводске закончилась для пенсионера обращением в полицию.