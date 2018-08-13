В Петрозаводске переименуют отель "Онего Палас"

Владеющая отелем "Онего Палас" в Петрозаводске компания АФК "Система" переименует гостиницу в Cosmos Petrozavodsk.

Как пишет "Коммерсант", подконтрольная Владимиру Евтушенкову АФК "Система" проведет ребрендинг своих гостиниц, объединяющих более 4 тыс. номеров. Отели начнут работать под вывеской Cosmos Hotels & More.

О том, что принадлежащие "Системе" гостиницы начнут работы под брендом Cosmos Hotels & More, рассказал управляющий партнер АФК Артем Сиразутдинов.

Он утверждает, что затраты на ребрендинг несущественны — несколько миллионов рублей.

"Речь идет о переходе к единым стандартам обслуживания, которым должны будут следовать все вновь присоединяемые к сети отели",— объясняет Сиразутдинов.

Он добавляет, что в составе сети будут работать четыре линейки: бюджетные городские отели MyCosmos, бизнес-гостиницы Cosmos, премиальные Cosmos Collection, апарт-отели и комплексы апартаментов CosmosStay.

Под новые бренды перейдут пять существующих отелей Cosmos Group и все новые объекты: в перспективе пяти лет "Система" планирует увеличить фонд до 4,7 тыс. номеров. Пока определена судьба четырех объектов.

Под вывеской CosmosStay начнет работать новый отель (145 номеров), который откроется до конца текущего года в Москве на Профсоюзной улице. Расположенный в Петрозаводске "Онего Палас" (103 номера) будет называться Cosmos Petrozavodsk, подмосковный "Изумрудный лес" и алтайский "Алтай Резорт" (78 номеров, 19 коттеджей) перейдут под бренд Cosmos Collection.

Напомним, отель "Онего Палас" открылся на набережной в Петрозаводске в 2010 году. Застройщиком выступил бизнесмен Ралиф Сафин. В 2015 году стало известно, что объектом стала владеть компания АФК "Система".