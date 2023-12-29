В Петрозаводске перенесли праздник на популярной спортивной трассе

Морозы внесли коррективы в расписание городских мероприятий.

Из-за сильных морозов в Петрозаводске перенесли Детский праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой на Фонтанах. Он должен был состояться ещё вчера, но пройдет 6 января. Об этом сообщила на своей странице в соцсети глава города Инна Колыхматова.

"В начале трассы Фонтаны 6 января с 11 до 13 часов пройдут веселые новогодние игры, конкурсы, хороводы. Можно загадать желание и сделать фото с Дедом Морозом", - написала Инна Колыхматова.

Также был перенесен фестивальный день на той же трассе. Его проведение было возможно сегодня, но, как сообщили утром организаторы фестиваля, из-за ещё более суровых морозов отметки не будет. В паблике не рекомендовали любителям вставать на лыжи.