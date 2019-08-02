В Петрозаводске переселенцы из аварийки получат более 70 квартир на вторичном рынке

В этом году власти столицы Карелии планируют закупить на вторичном рынке более 70 квартир для переселенцев из аварийного жилья.

В Петрозаводске состоялись первые аукционы по приобретению жилья для переселенцев из аварийных домов, сообщает пресс-центр мэрии. По итогам аукционов будут приобретены 14 квартир.

Жилища для горожан, переезжающих из аварийных домов, закупаются в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Как поясняют в мэрии, горожане, желающие переселиться не в новостройку, возведенную в рамках программы переселения, а в квартиру, приобретенную на вторичном рынке, должны написать заявление о предоставлении такого жилья. При его отсутствии гражданам будут предоставлены квартиры в новостройках. Владельцы аварийных квартир также вправе написать заявление о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение.

По статистике городских властей, на сегодняшний день муниципальной программой по переселению граждан из аварийного жилфонда предусмотрено поэтапное расселение жильцов 83 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 до 1 января 2017 годов. В общей сложности планируется расселить 1942 человека более чем из 700 квартир.