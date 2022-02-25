В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.

В столице Карелии все больше набирают популярность просторные входные группы в парадных многоквартирных жилых домов.

Да-да, именно парадные, так как подъездом назвать роскошные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту просто язык не поворачивается.

Достаточно сравнить помещения входных зон старого фонда и новых жилых комплексов.

На примере ЖК «Курс на Варкауса» от строительной компании «Баренц Групп» можно сделать вывод: входная зона максимально комфортно обустроена для жильцов. Стеклянные фасады полностью открывают вид как при выходе из парадной, так и при входе в нее, что позволяет максимально безопасно и безбоязненно попасть внутрь.

Немаловажную роль играет и то, что вход в парадную оборудован таким образом, что мамам с колясками не приходится подниматься по ступенькам крыльца — ведь вход на одном уровне с тротуаром.

Сравним со старым фондом, где при входе в подъезд приходится преодолеть несколько ступеней, что доставляет неудобство и дискомфорт семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Входя в такой подъезд, не знаешь, что тебя ждет, ведь они зачастую оборудованы глухой металлической дверью, за которой чаще всего находится темное маленькое помещение.

Такие подъезды теперь в прошлом!

Подробнее читайте в статье «Подъезд или парадная»?