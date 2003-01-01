В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

Активные работы ведутся на месте бывшего магазина «Обама» на набережной Ла-Рошель, 7 в Петрозаводске.

Когда-то здесь располагался самый известный в городе комиссионный магазин. В 2010-е годы в здании работал строительный магазин «Обама», связанный с известным строительным гипермаркетом ЦСК. Гендиректором там, если верить ЕГРЮЛ, числилась дочь бизнесмена Евгения Михеева Акилина. Потом магазин закрылся и довольно долгое время помещение пустовало.

В последнее время на объекте начались активные ремонтные работы. На здании появляются черные фасады. Строители на месте не смогли ответить на вопрос, что они строят. «Столица на Онего» попыталась узнать у Акилины Михеевой о судьбе объекта, а также у ее отца. Акилина наше сообщение проигнорировала. А Евгений Михеев в свойственной ему резкой манере в разговоре с журналистом отказался даже выслушать вопрос и пустился в нравоучения, при этом все же предложил нам связаться с секретарем, чтобы мы смогли записаться к нему на аудиенцию.

В связи с незначительным масштабом сути вопроса, открытым недружелюбием со стороны руководителя ЦСК и потенциально рекламным подтекстом возможного ответа мы решили далее не выяснять, что же появится на Ла-Рошель, 7. Допускаем, что здание и вовсе может быть уже продано. Полагаем, что вскоре горожане сами увидят, что появится на этом месте — кафе, клуб по интересам, личный офис с троном или очередной строительный магазин, вероятно, теперь уже с названием «Трамп».