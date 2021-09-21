В Петрозаводске перевернулась машина: помощь ГИБДД не потребовалась (ФОТО)

Автомобиль перевернулся на крышу в результате жесткого ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото с Лесного проспекта напротив ТЦ «Плаза» — очевидцы зафиксировали последствия жесткой аварии. Один из автомобилей лежал на крыше на проезжей части.

Как нам уточнили в ГИБДД, в аварии приняли участие два автомобиля: LADA Granta и Hyundai. Пострадавших в ДТП не оказалось. Помощь автоинспекторов также не потребовалась — участники аварии сами оформили все документы и эвакуировались с места ДТП.