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Новости. Общество
08:05, 11 Октября 2019
фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске пешеход бросался на машины (ВИДЕО)

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Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео, где пешеход среди бела дня разгуливает по проезжей части улицы Заводской. Пошатываясь, он идет по "встречке", рискуя оказаться под колесами автомобилей. Неадекватного пешехода пришлось объезжать и троллейбусу, и внедорожникам. Но никто из водителей не вышел из автомобиля, чтобы увести нарушителя с дороги на тротуар.

В комментариях к видео подписчики паблика пишут, что мужчина был пьян.

"А потом жалуются, власть плохая. Не один не предпринял попытки оградить человека от опасности. Все просто наблюдают. Какие всё-таки мелкие стали люди", - прокомментировал видео один из подписчиков "ДТП ПТЗ".

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Комментарии

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Paco
2019-10-11 09:44:35
Здравствуй, Столица! Вижу, болото все то же :)
Относительно произошедшего - проявить доброту и заработать отверткой в бок, или что там у него в синей тыкве варится... И далеко не у каждого найдется умение и полчаса-час свободного времени, чтобы сначала грамотно остановить такого, а потом выслушивать его пьяные бредни или ждать наряд... Дружинники нынче не в почете. А если он сопротивляться начнет и, вдруг, окажется, что это банальная драка с пьяным? А если этот пьяный в драке или даже в попытке ударить спасающего натурально попадет под машину, скажите, кого назначат крайним? Единственный выход - стукнуть его так, чтобы он некоторое время не ходил, но ведь за это тоже придется отвечать, нет?
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