В Петрозаводске пешеход бросался на машины (ВИДЕО)

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Неадекватный мужчина гулял по проезжей части, пугая водителей.
В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео, где пешеход среди бела дня разгуливает по проезжей части улицы Заводской. Пошатываясь, он идет по "встречке", рискуя оказаться под колесами автомобилей. Неадекватного пешехода пришлось объезжать и троллейбусу, и внедорожникам. Но никто из водителей не вышел из автомобиля, чтобы увести нарушителя с дороги на тротуар.
В комментариях к видео подписчики паблика пишут, что мужчина был пьян.
"А потом жалуются, власть плохая. Не один не предпринял попытки оградить человека от опасности. Все просто наблюдают. Какие всё-таки мелкие стали люди", - прокомментировал видео один из подписчиков "ДТП ПТЗ".
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