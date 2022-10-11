В Петрозаводске пешеход во время аварии попал на капот сразу двух автомобилей (ВИДЕО)

ДТП с участием пешехода и двух легковушек произошло на улице Луначарского.

Авария с участием пешехода произошла сегодня, 21 ноября, В 17.39 на перекрестке улицы Луначарского и набережной Гюллинга.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк» и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, один из автомобилей собирался совершить правый поворот с набережной Гюллинга на улицу Луначарского в сторону центра города. В этот момент другая легковушка повернула на набережную и, заехав на полосу встречного движения, врезалась в первую машину.

В этот же момент дорогу попытался перейти пешеход. Человек попал прямо между двумя автомобилями. Его «прокатило» по капотам сразу двух машин, однако после столкновения он остался на ногах. Информации о пострадавших в аварии не поступало.