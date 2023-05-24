В Петрозаводске Петр Первый наградил победителей полумарафона «ЗаБег.РФ»

Пробежать от площади Кирова до набережной Онежского озера, а затем от Левашовского бульвара до самого конца набережной Варкауса решили более 800 человек.

В минувшее воскресенье, 4 июня, от площади Кирова до набережной Онежского озера, от Левашовского бульвара до самого конца набережной Варкауса сотни спортсменов пробежали полумарафон «RunKarjala 2023/ЗаБег.РФ». Среди них были опытные бегуны и начинающие, дети и взрослые, которых объединяет любовь к спорту.

Вместе с любителями скандинавской ходьбы 5 километров преодолел мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Лучшим из лучших золотые, серебряные и бронзовые награды вручал не кто-нибудь, а сам император Пётр Первый.

Как прошёл полумарафон «ЗаБег.РФ» в Петрозаводске, знает «Фактор News».