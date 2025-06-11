В Петрозаводске пьяная мать избила двухлетнюю дочку

Уголовное дело из-за причинения тяжкого вреда здоровью ребенку возбудили в столице Карелии.
Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка было возбуждено в Петрозаводске, сообщили в Следкоме республики.
Из квартиры дома в Октябрьском районе в Петрозаводске вечером 13 июня был госпитализирован 2-месячный ребенок с травмами.
Подозреваемой в деле стала мать ребенка. По предварительным данным, женщина избила свою дочь, будучи пьяной. Подозреваемую доставили на допрос. В настоящий момент ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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