В Петрозаводске пьяная женщина осталась ночью без автомобиля

Автоинспекторы оправили на штрафстоянку автомобиль петрозаводчанки, которая пьяной села за руль.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь с субботы на воскресенье на улице Советской автоинспекторы отстранили от управления 32-летнюю женщину. Водитель была подшофе. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол. За управление машиной в состоянии опьянения автоледи ждет штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Автомобиль горожанки отправлен на специализированную стоянку.

Ранее автоинспекторы в Карелии вытащили из-за руля пьяную 72-летнюю водительницу.