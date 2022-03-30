В Петрозаводске пьяные грабители не смогли уйти от росгвардейцев

Двух молодых людей, подозреваемых в грабеже, обнаружили на Голиковке.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны 26 апреля получили ориентировку на двух молодых людей. Мужчины подозревались в грабеже. Росгвардейцы обнаружили схожих по приметам граждан в микрорайоне Голиковка — нарушители, 21-летний и 27-летний петрозаводчане, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчин задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, обвиняемый в грабежах житель Петрозаводска едва не задавил полицейского при задержании.