В Петрозаводске пьяный гость оставил жену друга без автомобиля

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В Петрозаводске полицейские раскрыли угон иномарки, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску установили личность 45-летнего подозреваемого.
Он рассказал, что распивал спиртное в гостях у друга. Когда хозяин жилплощади уснул, гость решил покататься на авто. Он взял ключи от иномарки, принадлежащей жене товарища, и проехал от микрорайона Зарека до центра города.
Там чужой автотранспорт и оставил.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
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