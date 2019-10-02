В Петрозаводске пьяный гость оставил жену друга без автомобиля

В Петрозаводске полицейские раскрыли угон иномарки, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску установили личность 45-летнего подозреваемого.

Он рассказал, что распивал спиртное в гостях у друга. Когда хозяин жилплощади уснул, гость решил покататься на авто. Он взял ключи от иномарки, принадлежащей жене товарища, и проехал от микрорайона Зарека до центра города.

Там чужой автотранспорт и оставил.

По факту угона возбуждено уголовное дело.