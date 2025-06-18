В Петрозаводске пьяный мужчина ночью ворвался в два магазина

Сигаретного вора задержали сотрудники полиции.

В Петрозаводске полицейские поймали пьяного мужчину, который за ночь успел ворваться в два магазина, один из которых он еще и обокрал.

Нарушитель решил выйти в ночь с 18 по 19 июня: воришка выбил входные двери магазина в микрорайоне Древлянка и зашел внутрь. Но там были сотрудники торговой точки. Они заметили, что в помещении находятся не одни, и окликнули мужчину. Тот тут же решил уйти – он не успел ничего украсть. Работники позвонили в полицию и сообщили о произошедшем.

Блюстители порядка сохранили данные о нарушителе и принялись его искать. Благодаря записям с камер, сотрудники зафиксировали приметы подозреваемого.

Сразу после этого поступил второй звонок, аналогичный первому, – о проникновении в магазин неподалеку. Оттуда парень успел утащить алкоголь, сигареты и попытался вскрыть денежный ящик. Полиция в ходе осмотра территории обнаружила пьяного злоумышленника. Выяснилось, что мужчине около 25 лет, родом он из Кеми.

Нарушитель задержан по подозрению в краже. Материалы переданы в следственные органы.