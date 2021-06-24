В Петрозаводске пьяный мужчина изрезал своих соседей

В столице Карелии злоумышленник совершил покушение на убийство женщины и мужчины.

Петрозаводские следователи расследуют уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Об этом сообщает карельский Следком.

По версии следствия, 21 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в Петрозаводске, в ходе ссоры напал на своих соседей и причинил им множественные колото-резаные ранения. После этого женщине удалось выбежать на улицу, где она обратилась за помощью к прохожим.

Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого, а потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь. Они осталась живы.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, пояснили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что пьяный спор двух жителей Карелии закончился убийством.