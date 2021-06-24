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В Петрозаводске пьяный мужчина изрезал своих соседей

Новости. Криминал
16:11, 25 Июня 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

В столице Карелии злоумышленник совершил покушение на убийство женщины и мужчины.

Петрозаводские следователи расследуют уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Об этом сообщает карельский Следком.

По версии следствия, 21 июня обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома в Петрозаводске, в ходе ссоры напал на своих соседей и причинил им множественные колото-резаные ранения. После этого женщине удалось выбежать на улицу, где она обратилась за помощью к прохожим.

Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого, а потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь. Они осталась живы. 

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, пояснили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что пьяный спор двух жителей Карелии закончился убийством.

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Комментарии

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Самуил
2021-06-25 17:34:39
Просто коллективный шедевр-коммент палаты №6! "Сброд туда съехался". К-куд-да-ттудда? "Умам" поциентов суть непостижима. "А нефиг курить в подъезде" - это же пёрл! Удивляет таки, шо с голимыми поциентами уважаемые, здравомыслящие почему-то беседуют как с... Ну как между собой, что-ли. Понятное дело, шо за палатой №6 может быть Отдел №6, или какой-то ещё. А с Ними - "дискуссии" всё равно что с тем Драконом.
Хотя вы правы, друзья(или просто Уважаемые), хучь виртуально, но с Шестым(ой-ой)) Отделом и палатой-ой)( мы не согласны! (И с Их попугаями-поциентами тож!) Аминь, хе-хе-хе.

Санитар
2021-06-25 17:23:17
Таких уродов, извините, только на пожизненное и на рудники...
Paco
2021-06-25 17:55:52
Санитар, таких уродов будет все больше... В целях оптимизации все "Матросы" по всей стране полными составами разъехались по уголкам и весям лет 20 назад.. потом переженились и наплодили деток, некоторые из которых даже стали "уважаемыми" гражданами... Ну, и генофонд "поправили"
театральный критик
2021-06-25 16:34:33
А нефиг курить в подъезде
кир
2021-06-25 16:38:15
театральный критик, как вариант.))
кир
2021-06-25 16:33:16
Какой сброд туда съехался. Уму непостижимо.
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