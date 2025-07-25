В Петрозаводске пьяный мужчина проник в магазин с помощью камня

Мужчина оказался ранее судимым за аналогичное преступление.

25-летний петрозаводчанин ночью проник в сетевой магазин и пополнил личные запасы алкоголем, продуктами и средствами бытовой химии. Полиция рассказала, что злоумышленник был под влиянием алкогольных напитков на момент преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Известно, что ночью молодой человек разбил стекло, чтобы проникнуть в магазин, после чего вынес оттуда товары. В магазине сработала сигнализация, вор убежал, но недалеко, — на тот момент полицию уже оповестили о проникновении и краже в магазине. Парня поймали; он признался, что ночью уже выпил и ему захотелось добавки.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. По статье о краже было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется.

— Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных, принудительных, исправительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в МВД.