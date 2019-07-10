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Новости. Криминал
11:10, 10 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе/Архив

В Петрозаводске пьяный мужчина с пистолетом напал на незнакомца

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Мужчина пошел на преступление ради наживы, сообщили в МВД Карелии.

Накануне вечером в Петрозаводске к дежурившему на одном из проспектов наряду ППСП обратился гражданин. Он сообщил, что у него похитили деньги, при этом мужчина был избит, один глаз ничего не видел. Патрулю пожаловались горожане на некого нарушителя – по словам прохожих, неподалеку мужчина вел себя неадекватно, размахивал предметом, похожим на пистолет.

В результате оперативных действий полицейские вскоре установили связь между этими эпизодами. В одну из квартир пришел гость. Общение проходило мирно, пока не пожаловал 32-летний знакомый хозяйки. Он был нетрезв и попросил денег. Владелица жилья пояснила, что одолжить денег не может, но у нее в гостях есть человек, у которого кошелек не пуст. Чтобы отвязаться от визитера, гость дал ему тысячу рублей.

Как выяснили правоохранители, просящий в долг заметил иные купюры у незнакомца. Далее он ретировался, но через некоторое время ворвался в жилье, вытащил мужчину на лестничную площадку, избил, и, угрожая пневматическим пистолетом, похитил 12 тысяч рублей. Потерпевший поначалу решил не обращаться в полицию, но по дороге домой заметил экипаж ППСП.

Возбуждено уголовное дело. 

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