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В Петрозаводске пьяный водитель на «Mercedes» разбил две машины и врезался в дерево

Новости. Происшествия
11:01, 19 Июня 2021
фото: Сплетни Петрозаводска / ВК

Пьяный водитель иномарки устроил аварию в столице Карелии.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в Петрозаводске.

Пьяный водитель 1959 года рождения на автомобиле «Mercedes» не справился с управлением, после чего столкнулся с машинами «Škoda» и «Ford Transit», а затем врезался в дерево. Об этом сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии.

Машины повреждены. Пострадавших нет.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на полтора-два года.

Фото с места событий размещены в посте паблика «Сплетни Петрозаводска»

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали на трассе двух пьяных водителей большегрузов.

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