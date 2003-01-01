В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

В карельской столице полицейские открыли стрельбу по машине нарушителя.

В ночь на 24 августа в Петрозаводске нетрезвый водитель автомобиля «Шевроле Ланос» отказался останавливаться по требованию сотрудников ДПС и попытался скрыться. Полицейские начали преследование нарушителя. В МВД рассказали подробности и опубликовали видео погони.

Во время погони водитель грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения. На Древлянке он совершил столкновение с патрульной машиной, после чего снова попытался скрыться.

Сотрудники ГАИ сделали предупредительный выстрел в воздух, но водитель не образумился и после этого. Тогда правоохранители стали стрелять по колесам автомобиля. Только тогда машину удалось остановить.

Задержанный 31-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Его поместили в специальное помещение для задержанных.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения лицом, ранее подвергавшимся наказанию.