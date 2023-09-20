В Петрозаводске пьяный водитель скрылся после того, как разбил своим авто другую машину

Водителя, который совершил аварию, нашли.
Дорожная авария произошла в Петрозаводске в четверг, 21 сентября, в 19.21, около дома №1 по улице Григорьева.
Там пьяный водитель автомобиля Renault двигался задним ходом, и его машина столкнулась с автомобилем Ford.
Оба авто получили механические повреждения.
Водитель Renault с места ДТП скрылся, но его потом нашли, сообщили в Госавинспекции Петрозаводска.
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске нетрезвая женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП.
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