В Петрозаводске планируется строительство нового лесоперерабатывающего предприятия

Компания «Русский лесной альянс» получила земельный участок под реализацию проекта, но для его запуска необходимо внести изменения в Генеральный план города.

В Петрозаводске планируется строительство нового предприятия по переработке лиственной древесины. Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов, выступая 7 марта на совещании в республиканском правительстве, где обсуждалось социально-экономическое развитие карельской столицы.

По словам Родионова, построить новое лесоперерабатывающее предприятие намерена компания «Русский лесной альянс», которая столкнулась с трудностями реализации своих топливных гранул из-за международных санкций. Компании уже выделен земельный участок под этот проект, но приступить к нему «Русский лесной альянс» сможет только после того, как будут внесены изменения в Генеральный план города.