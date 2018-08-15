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Новости. Общество
16:35, 15 Августа 2018

В Петрозаводске планируют благоустроить прибрежную зону в районе Варкауса

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АО "ПКС – Водоканал" планирует благоустроить парк в районе набережной Варкауса в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики.

Соглашение об этом подписали мэр Ирина Мирошник и главный управляющий директор предприятия Александр Сафронов.

"Мы приветствуем это и благодарим за такое очень нужное городу сотрудничество", - сказала на встрече Ирина Мирошник.

Ландшафтный дизайнер, специалист кафедры Ландшафтной архитектуры ПетрГУ Анастасия Иоффе разработала дизайн-проект. Однако в АО "ПКС – Водоканал" готовы также рассмотреть предложения горожан по благоустройству этой территории. Свои идеи по организации площадки для семейного отдыха можно направить в адрес компании.

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