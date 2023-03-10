В Петрозаводске планируют создать новую точку притяжения для массового семейного отдыха

Центр спорта и отдыха «Фонтаны» будет выполнять три главные функции — экопросвещение, охрану природы и рекреацию. Он также станет точкой притяжения для массового семейного отдыха горожан и гостей Петрозаводска.

В Минэке республики рассказали о проекте, который планирует реализовать компания «Торговая компания Онего». Инвестиционный проект предполагает создание природно-познавательной тропы, площадки для сдачи ГТО, веревочного парка и лесного катка, которые станут дополнением к уже существующей лыжной трассе «Фонтаны».

Для создания комфортных условий использования экотропы и лыжной трассы будет создана и обеспечивающая инфраструктура: информационный центр «Школа экологического волонтерства», пункт проката, а также оборудованы входная и рекреационная зоны. Для развития спортивного направления в период весна-лето-осень 2024 года запланированы массовые мероприятия: вело-заезды, массовые прогулки для жителей и любителей спорта, занятия йогой и многое другое. Создание экотропы на территории Петрозаводска позволит решить не только проблему выстраивания гармоничных отношений с природой, но и создать комфортные условия для повышения физической активности. Поэтому основная цель данного проекта — создание в Петрозаводске туристского объекта, способствующего знакомству с природой республики и ведению здорового образа жизни за счёт вело-пешеходных прогулок, а также реализации различных видов спортивных, туристских услуг на основе сочетания природных достоинств территории и объектов, реализованных в рамках ее комплексного освоения. Карелия — уникальный регион, богатый природными и историко-культурными объектами. Создание объектов инфраструктуры экологического туризма повысит привлекательность территорий для гостей республики, что в свою очередь даст положительный экономический эффект для развития районов и Карелии в целом. Кроме того, благодаря популяризации здорового образа жизни и массового занятия спортом улучшится качество и продолжительность жизни в регионе, уверены в Минэке.