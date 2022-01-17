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В Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта

Новости. Общество
10:04, 18 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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На создание кластера федеральный центр выделил Карелии миллиард рублей.

В Петрозаводске планируются строительство нового биатлонного комплекса в районе одного из любимых мест отдыха горожан – Кургана. Построить комплекс предполагается в рамках проекта по созданию в столице Карелии кластера зимних видов спорта, на который федеральный центр выделил республике миллиард рублей.

Однако эти планы вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы, поскольку строительство биатлонного комплекса потребует вырубку нескольких гектаров городских лесов на берегу реки Лососинки. То, что их ждет вырубка, подтвердил и председатель Федерации биатлона Карелии Станислав Шуров, который показал общественникам на местности, где разместят комплекс.

Читайте подробнее в статье «Я только маленький винтик в этом».  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teатральный критик
2022-01-18 10:32:56
Краснокнижные лишайники
Житель Карелии
2022-01-18 10:30:22
Мысли по по поводу вчерашней встречи на Кургане. Эти "слуги народа" нас за людей не считают! Станислав Шуров, как же вы можете "топить" за этот проект? Вам не стыдно в глаза смотреть своим соседям и детям? или они у вас тоже биатлонисты? Антон Чивин- это , по моему мнению, этакий карьерист- ему глубоко наплевать, на простых людей- не профессиональных спортсменов. Большая просьба к руководителям общественных движений : собирайте народ против этого проекта. Мы выйдем и своих детей приведём, чтобы и они увидели лица современной бюрократии и чиновничества. Люди отстояли Шиес и Куштау. Неужели у нас не получится??!!
David.
2022-01-18 10:17:47
Как нибудь тихим воскресным утром, когда городишко будет тихо спать после очередного праздника, притащат банду орков с пилами и быстренько, в течении пары часов, срубят вековые ели! А потом найдут какого нибудь дуракана, публично накажут и разведут руками, дескать что уж теперь, коль или срублены. И жители покричат и снова схавают. И застройщик будет очень опечален, что приходится пакостить, но бабки дороже. И вообще, Петрозаводск он давно домом не считает и собирается провести остаток дней в Италии.
Гость
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