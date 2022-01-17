В Петрозаводске планируют вырубить несколько гектаров городских лесов под кластер зимних видов спорта

На создание кластера федеральный центр выделил Карелии миллиард рублей.

В Петрозаводске планируются строительство нового биатлонного комплекса в районе одного из любимых мест отдыха горожан – Кургана. Построить комплекс предполагается в рамках проекта по созданию в столице Карелии кластера зимних видов спорта, на который федеральный центр выделил республике миллиард рублей.

Однако эти планы вызвали обеспокоенность велоактивистов, любителей скандинавской ходьбы и защитников природы, поскольку строительство биатлонного комплекса потребует вырубку нескольких гектаров городских лесов на берегу реки Лососинки. То, что их ждет вырубка, подтвердил и председатель Федерации биатлона Карелии Станислав Шуров, который показал общественникам на местности, где разместят комплекс.

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