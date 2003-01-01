В Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов №3 и №6 после открытия Лобановского моста

В Петрозаводске после открытия движения по новому Лобановскому мосту возобновят работу троллейбусные маршруты №3 и №6.
В Петрозаводске в ближайшие дни откроют движение по новому Лобановскому мосту. По мосту возобновят движение троллейбусы №3 и №6, по информации мэра города Инны Колыхматовой.
При разработке маршрутов специалисты учли мнения жителей и анализ пассажиропотока. Троллейбус №3 будет следовать на Ключевую с конечной остановкой у завода «Авангард».
— Пока что его конечная будет на заводе «Авангард», но после открытия движения по Судостроительной улице «тройка» вместе с «единицей» будут довозить пассажиров до Кемской улицы, — рассказала мэр города.
Троллейбус №6 будет курсировать по Первомайскому проспекту.
— Троллейбус № 6, например, будет ходить по Первомайскому проспекту и по нему же возвращаться на привычный маршрут, — дополнила мэр.
Новый путь следования троллейбуса № 3:
пл. Северная Точка (завод «Авангард») — ул. Онежской Флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр-кт Александра Невского — ул. Маршала Мерецкова – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Заводская ул. – Машиностроительная площадь — Заводская ул. – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – ул. Маршала Мерецкова – пр-кт Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской Флотилии — пл. Северная Точка (завод «Авангард»).
Новый путь следования троллейбуса № 6:
ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – Ключевское ш. – ул. Калинина – пр-кт Александра Невского – ул. Маршала Мерецкова – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Краснофлотская ул. – Товарная станция (Старовокзальная площадь) — ул. Разина – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – ул. Маршала Мерецкова – пр-кт Александра Невского – ул. Калинина – Ключевское ш. – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов.
