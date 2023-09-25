В Петрозаводске по подозрению в даче взятки задержали директора строительной фирмы

Момент задержания директора строительной фирмы, который стал фигурантом уголовного дела, попал на видео.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении директора строительной фирмы в Петрозаводске. Мужчину подозревают в даче взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.



По версии следствия, 25 сентября текущего года подозреваемый, будучи директором коммерческой строительной организации и заинтересованный в беспрепятственном привлечении к работе иностранных граждан и желая избежать проверок по соблюдению режима пребывания иностранцев в нашей стране, передал взятку сотруднику полиции Суоярвского округа, оставив деньги на сиденье автомобиля.



О попытке дачи взятки сотрудник полиции сообщил в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. Его допрашивают. Кроме того, в ближайшее время ему предъявят обвинительное заключение.



Оперативное сопровождение ведут сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии, отметили в Следкоме республики.



Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.