В Петрозаводске по подозрению в даче взятки задержали директора строительной фирмы

Момент задержания директора строительной фирмы, который стал фигурантом уголовного дела, попал на видео.
Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении директора строительной фирмы в Петрозаводске. Мужчину подозревают в даче взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.
По версии следствия, 25 сентября текущего года подозреваемый, будучи директором коммерческой строительной организации и заинтересованный в беспрепятственном привлечении к работе иностранных граждан и желая избежать проверок по соблюдению режима пребывания иностранцев в нашей стране, передал взятку сотруднику полиции Суоярвского округа, оставив деньги на сиденье автомобиля.
О попытке дачи взятки сотрудник полиции сообщил в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. Его допрашивают. Кроме того, в ближайшее время ему предъявят обвинительное заключение.
Оперативное сопровождение ведут сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии, отметили в Следкоме республики.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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