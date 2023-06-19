В Петрозаводске по рисунку нейросети продолжают опознание мужчины, чьи останки нашли на улице

Человеческие останки нашли на улице в Соломенном еще в 2012 году.

Полиция карельской столицы продолжает устанавливать личность неизвестного мужчины, чьи останки нашли 6 декабря 2012 года после пожара в хозяйственной пристройке в районе дома №14 по улице Новой.



Наиболее вероятный биологический возраст – 25-45 лет. Рост примерно 155-165 сантиметров. Расовый тип – европеоидный.



Особые приметы: все зубы отсутствуют, кроме двух передних на нижней челюсти, что могло быть заметно при улыбке или во время разговора.



Был одет в желто-коричневый свитер, фланелевую рубашку с рисунком в виде квадратов черного, зеленого и желтого цвета.



«Фотография является воссозданным нейросетью лицом человека, реконструированным по рисунку с найденного черепа. Это возможный образ», - предупредили в МВД Карелии.



Всех, кто узнал этого мужчину, полиция просит передать эти сведения по номерам телефонов: +7 911-415-25-87 , 715-327 или 02 (с мобильного – 102).