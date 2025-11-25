В Петрозаводске по требованию прокуратуры снесен аварийный дом

По решению суда, инициированному городской прокуратурой, в Петрозаводске снесен расселенный аварийный дом на улице Профсоюзов. Это уже четвертый дом, демонтированный после после иска от ведомства.
Прокуратура сообщает, что администрация Петрозаводска не исполняла обязанности по своевременному сносу нежилого аварийного здания, хотя дом был ранее расселен. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать муниципалитет выполнить снос.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря надзорному сопровождению, в настоящее время решение суда исполнено, — сообщается в официальном заявлении.
Всего в 2025 году по искам прокуратуры уже снесены 4 аварийных многоквартирных дома, еще три судебных решения находятся на стадии исполнения.
