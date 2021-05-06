В Петрозаводске почти 10 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

В городской администрации напомнили, что проголосовать за благоустройство городских территорий можно до 30 мая.

Продолжается голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В нём могут принять участие граждане старше 14 лет.

Всего жителям карельской столицы на выбор предложено 14 объектов из разных районов города. Семь из них благоустроят в следующем году. Это следующие парки, скверы, аллеи и другие территории:

— Территория в районе дома № 7 по ул. Труда;

— Территория в районе дома № 6 по ул. Крылова;

— Территория в районе дома № 7 по ул. Софьи Ковалевской;

— Территория в районе дома № 40 по Берёзовой аллее;

— Аллея Алексея Сиверикова;

— Кукковский сквер;

— Территория в районе дома № 14 по ул. Ключевой;

— Спортивный сквер;

— Калининская аллея;

— Якорный парк;

— Сквер Маршала Мерецкова;

— Губернаторский сад;

— Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;

— Сквер «Черёмушки»

На сегодняшний день свой выбор уже сделали более 9,4 тыс. человек. Больше всего голосов получили Кукковский сквер, Губернаторский сад и территория в районе дома № 14 по Ключевой улице. Повлиять на результаты голосования можно до 30 мая.

Голосование проходит на федеральном портале проекта: 10.gorodsreda.ru.