Реклама на сайте
Прислать новость
Как избежать конфликтов и коррупции при проверках на дорогах, объяснили в ГИБДД Петрозаводска 1
06.05.2021 17:08
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 2
Сегодня 08:54
Приглашаем на «Весеннюю ярмарку» у ТРК «ЛОТОС PLAZA»
Сегодня 12:00
ГИБДД Карелии предостерегает водителей публикациями фото заснеженных дорог
06.05.2021 17:02
Автомобили, дома, участки: опубликован полный список имущества депутатов парламента Карелии 8
06.05.2021 16:03
МЧС объявило экстренное предупреждение для северных районов Карелии
06.05.2021 21:23

В Петрозаводске почти 10 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Новости. Общество
11:45, 07 Мая 2021
фото: © za.gorodsreda.ru
Загрузка...

В городской администрации напомнили, что проголосовать за благоустройство городских территорий можно до 30 мая.

Продолжается голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В нём могут принять участие граждане старше 14 лет.

Всего жителям карельской столицы на выбор предложено 14 объектов из разных районов города. Семь из них благоустроят в следующем году. Это следующие парки, скверы, аллеи и другие территории:

— Территория в районе дома № 7 по ул. Труда;
— Территория в районе дома № 6 по ул. Крылова;
— Территория в районе дома № 7 по ул. Софьи Ковалевской;
— Территория в районе дома № 40 по Берёзовой аллее;
— Аллея Алексея Сиверикова;
— Кукковский сквер;
— Территория в районе дома № 14 по ул. Ключевой;
— Спортивный сквер;
— Калининская аллея;
— Якорный парк;
— Сквер Маршала Мерецкова;
— Губернаторский сад;
— Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;
— Сквер «Черёмушки»

На сегодняшний день свой выбор уже сделали более 9,4 тыс. человек. Больше всего голосов получили Кукковский сквер, Губернаторский сад и территория в районе дома № 14 по Ключевой улице. Повлиять на результаты голосования можно до 30 мая.

Голосование проходит на федеральном портале проекта: 10.gorodsreda.ru.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 2
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»