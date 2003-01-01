В Петрозаводске почтили память освободителей Карелии

К военно-мемориальным комплексам «Аллея памяти и славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» возложили цветы представители органов власти, местного самоуправления и общественных организаций, юнармейцы, жители и гости Петрозаводска.

81 год назад, 30 сентября 1944 года, солдаты и офицеры Красной армии выбили немецко-фашистских и финских захватчиков с карельской земли. В этот день прекратилась оккупация республики, продлившаяся более трех с половиной лет.

В праздничный день у военно-мемориального комплекса «Аллея памяти и славы» в Петрозаводске мужской хор Карельской государственной филармонии исполнил фронтовую песню «Уходили мальчики», а заслуженные артисты Республики Карелия Александр Картушин и Наталья Мирошник зачитали отрывки из писем солдат. Почтить память воинов, освободивших Карелию от войск гитлеровской Германии и фашистской Финляндии, пришли представители федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, юнармейцы, а также жители и гости Петрозаводска.

С праздничным днем жителей Карелии поздравил премьер-министр республики Андрей Сергеев.— Сегодня Карелия отмечает одну из ключевых дат в своей истории — День освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков. Мы бережно храним память о героическом вкладе наших дедов и прадедов в дело общей Победы, — сказал Андрей Сергеев. — 30 сентября — знаменательная дата для всей России. Три года назад Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали частью нашей большой и многонациональной страны. Жители этих регионов — навсегда вместе с Россией!

К присутствующим обратились сенатор Российской Федерации Владимир Чижов, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Карелии Сергей Шугаев, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои Карелии» Даниил Каминский.— Сегодня мы отмечаем важную дату в истории нашего независимого и сильного государства. Карельский фронт был самым протяженным среди всех фронтов в годы Великой Отечественной войны, но наши воины побороли фашистских захватчиков, отстояли родную землю, — сказал Даниил Каминский. — Наша задача — передать память молодому поколению, которое будет чтить и хранить ратные подвиги нашей страны.Воспитанники Президентского кадетского корпуса возложили хвойные гирлянды к Мемориальным плитам комплекса «Аллея памяти и славы», участники мероприятия возложили цветы.

Память солдат Карельского фронта, партизан и подпольщиков, которые сражались в кровопролитных боях за свободу северного края, почтили минутой молчания у «Могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». Жители республики возложили цветы к мемориалу.

Торжественные церемонии, посвященные 81-й годовщине освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков, пройдут во всех районах и округах Карелии.

Ранее жителей Карелии поздравил Артур Парфенчиков.