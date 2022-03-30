В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТО)

Из 1200 карельских «ликвидаторов» в живых осталась всего половина.

У мемориала «Колокол Чернобыля» в полдень 26 апреля собрались несколько десятков карельских «ликвидаторов», их родные и близкие. Как признался участникам траурного митинга православный священник Леонид Леонтюк, который отслужил по погибшим панихиду, он сам в 1986 году жил недалеко от Чернобыля.

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали около 1200 жителей Карелии. Однако, как было отмечено на траурном митинге, в живых из них осталась лишь половина. Собравшиеся возложили к мемориалу «Колокол Чернобыля» живые цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Смотрите наш фоторепортаж у мемориала «Колокол Чернобыля».