В Петрозаводске почтили память жертв терроризма

Жители карельской столицы и республики возложили цветы к «Камню скорби» на набережной Петрозаводска.
Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в школе № 1 города Беслана, которые произошли в начале сентября 2004 года. Тогда в результате террористического акта погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.
В Петрозаводске памятная акция прошла у «Камня скорби» на Онежской набережной. Здесь собрались жители и гости города, представители общественных организаций, исполнительной власти, школьники и студенты. В акции приняли участие депутаты Законодательного Собрания и Петрозаводского городского совета, а также активисты «Молодой Гвардии Единой России».
— Сегодня вся Россия скорбит. 21 год назад в городе Беслане произошла страшная трагедия. Еще страшнее от того, что среди террористов были женщины, у которых, возможно, были свои дети или могли быть. Школьники и их родители не подозревали, что их ждет. Ведь было 1 сентября: линейка, цветы, радость от того, что все встретятся после летних каникул. Но праздник в одну секунду превратился в черный день. Дорогие взрослые! Для нас с вами главная задача — чтобы наши дети жили в спокойной стране, в безопасности, чтобы они радовались жизни и росли на радость нам с вами, — сказала председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова (фракция «Единой России»).Собравшиеся почтили память жертв терроризма минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Памятные мероприятия прошли также сегодня в районах и округах Карелии.