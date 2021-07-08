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В Петрозаводске под колесами автомобилей погибли три человека

Новости. Происшествия
18:20, 09 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Госавтоинспекция столицы Карелии опубликовала статистику ДТП с участием пешеходов за полгода.

Так, по данным ГИБДД, за шесть месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 19 дорожно — транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых трое погибли и 17 человек получили травмы. 12 происшествий произошли на пешеходных переходах, в них пострадали 11 пешеходов, один человек погиб.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными при переходе дороги, убеждаться в безопасности перехода, беречь свою жизнь.

Ранее автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске.

 

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