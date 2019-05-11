В Петрозаводске под колесами автомобиля оказался маленький мальчик

Автомобиль сбил 8-летнего ребенка на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 10 мая, в 10.55 во дворе дома 36 по Лососинскому шоссе водитель-женщина, управляя автомобилем Peugeot совершила наезд на 8-летнего мальчика, который неожиданно вышел на проезжую часть из-за угла дома.

Ребенок получил травму, ему оказана медицинская помощь.