В Петрозаводске под снос пойдут 16 гаражей после обращения депутата

Депутата Петросовета заинтересовали старые гаражи на Кукковке.

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева направила в администрацию города обращение по ржавым гаражам на улице Питкярансткой. В мэрии отреагировали – 16 незаконных объектов вскоре пойдут под снос, пишет «МК в Карелии».

«Из ответа на обращение следует, что владельцы многих самодельных гаражей на улице Питкярантской уже умерли, их право землю перестало действовать. Уже скоро администрация демонтирует 16 гаражей», - пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Ранее власти Петрозаводска объяснили, какие виды построек подпадают под гаражную амнистию.