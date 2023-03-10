В Петрозаводске под ж/д путями хотят построить тоннель

О строительстве тоннеля под железнодорожными путями в Октябрьском районе рассказал глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин.

На своей странице в соцсети Серегей Щебекин сообщил, что встретился с коллегами из Китайской железнодорожной строительной корпорации (СRCC) и обсудил перспективы сотрудничества.

«Рассматриваем возможность совместной реализации технически сложного проекта реконструкции автомобильной дороги от улицы Зайцева до улицы Боровой в Петрозаводске, с устройством тоннеля под железнодорожными путями. Этот проект крайне необходим жителям республики», - заявил Щебекин, отметив, что проектно- сметная документация уже утверждена, сейчас прорабатываются вопросы финансирования.

На странице министра отмечается, что китайская компания CRCC является второй крупнейшей государственной строительной компанией в КНР и в последние годы расширяет своё присутствие в России.

Ранее сообщалось, что Сергей Щебекин в честь 100-летнего юбилея Отечественной гражданской авиации подарил ветеранам авиации Карелии картину и выделил помещение.