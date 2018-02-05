В Петрозаводске подорожали рекламные места

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Мэрия повысила ставку за квадратный метр на 240 рублей.
Администрация Петрозаводска увеличила на 21,6% размер базовой ставки за 1 квадратный метр информационного поля рекламной конструкции для наружной рекламы на территории города.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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