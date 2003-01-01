На улице Гоголя в Петрозаводске начали расселять аварийные дома по программе КРТ

На улице Гоголя в Петрозаводске собственники аварийного жилья начали подписывать соглашения о расселении с получением денежной компенсации.

Всего на улице Гоголя в рамках программы комплексного развития территорий планируется расселить шесть домов. Часть собственников аварийного жилья сразу подписала соглашения на расселение, другие же решили взять время на раздумья, сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова в соцсетях. Каждому из них была предложена денежная компенсация для покупки нового жилья.

— Согласно проведенной оценке, стоимость квадратного метра в жилых помещениях по данным адресам на улице Гоголя начинается от 95 545 рублей за квадратный метр, уточнили в мэрии.

Также подчеркнули, что оценка была проведена специализированной организацией, оценщик несет уголовную ответственность за достоверность сведений в отчете.

Одним из первых решился подписать документ Александр Валерьевич. С 1966 года он живет в доме 5А на улице Гоголя.

— Он рассказал, что перед походом в администрацию посоветовался с сыном. Тот сказал: «Соглашайся и подписывай!» — рассказала Инна Колыхматова.

Мужчина планирует посмотреть новую квартиру в благоустроенном доме вместе с детьми и переехать. На то, чтобы освободить жилое помещение, у него есть полгода.

— Напомню, что такая возможность у горожан появилась благодаря механизму комплексного развития территорий (КРТ) — дополнила Инна Колыхматова.

Комплексное развитие территорий (КРТ) — программа, в рамках которой за счёт частной строительной компании расселяют аварийное жильё, сносят старые строения, а на их месте строят новые дома и объекты социальной инфраструктуры. В эту программу подрядчики уже вложили 500 миллионов рублей.

В рамках программы комплексного развития территорий в столице Карелии уже расселено 109 квартир в 25 домах. В планах расселение еще 37 аварийных домов. Напомним, в сентябре были объявлены торги на право заключения договора о комплексном развитии территории первого этапа Октябрьского района. Это квартал общей площадью 52 538 кв.метров, ограниченный Мурманской, Бесовецкой, Краснофлотской улицами и Октябрьским проспектом. Как уточнили в мэрии, на территории расположено девять аварийных домов, подлежащих расселению и сносу, а также один уже расселенный аварийный дом. Его необходимо будет снести не позднее шести месяцев со дня заключения договора.