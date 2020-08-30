В Петрозаводске подросток пошел на преступление, чтобы накормить девушку завтраком

В полицию обратился владелец павильона по продаже шавермы, сообщили в МВД Карелии.
Ночью неизвестный проник внутрь и похитил 3,4 тысячи рублей из кассы, а также три тушки курицы.
Сотрудниками уголовного розыска установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша рассказал, что отогнул металлическую дверь руками. Проникнув внутрь, взял курицу и деньги, а затем отправился к знакомой, и они вместе позавтракали похищенным мясом.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Карелии обокрал спящих новоселов.
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