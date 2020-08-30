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В Петрозаводске подросток пошел на преступление, чтобы накормить девушку завтраком

Новости. Криминал
10:57, 31 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратился владелец павильона по продаже шавермы, сообщили в МВД Карелии.

Ночью неизвестный  проник внутрь и похитил 3,4 тысячи рублей из кассы, а также три тушки курицы.

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша рассказал, что отогнул металлическую дверь руками. Проникнув внутрь, взял курицу и деньги, а затем отправился к знакомой, и они вместе позавтракали похищенным мясом. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии обокрал спящих новоселов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-08-31 11:24:52
"отогнул металлическую дверь руками"
Ты — не ты, когда голоден!
Гость
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