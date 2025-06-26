В Петрозаводске подросток потерял ногу из-за удара током в трансформаторе

Ребенок получил сильнейшие электротравмы, в результате чего ему пришлось ампутировать ногу.

23 июня в Петрозаводске 14-летний подросток гулял с компанией друзей и решил зайти в заброшенное здание на территории цветочного питомника на Лососинском шоссе.

Как рассказали в Следственном комитете республики, по предварительным данным, мальчик дотронулся до распределительного устройства, после чего получил тяжелую электротравму ног и кистей. Подростку пришлось ампутировать одну ногу.

Как в соцсетях рассказала мама подростка, на здании отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки об опасности высокого напряжения, двери также отсутствовали.

Друзья подростка после трагедии самостоятельно закрыли вход в здание и сделали надпись.

Как сообщили в Следкоме, возбуждено уголовное дело по факту получения несовершеннолетним электротравмы.