В Петрозаводске подросток украл 200 м кабеля

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Ущерб составил 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию обратились работники электромонтажной организации. Они сообщили, что с территории объекта похищено около 200 метров алюминиевого кабеля. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному преступлению причастен несовершеннолетний петрозаводчанин. Подозреваемый сообщил, что в тот день, проходя мимо, он заметил лежащий алюминиевый кабель. Пользуясь отсутствием свидетелей, он перелез через забор, перекинул три десятка отрезков кабеля и отнес их домой. Позже он предполагал сдать похищенное имущество в пункт приема металлолома.
Возбуждено уголовное дело.
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