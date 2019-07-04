В Петрозаводске подросток украл 200 м кабеля

Ущерб составил 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились работники электромонтажной организации. Они сообщили, что с территории объекта похищено около 200 метров алюминиевого кабеля. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному преступлению причастен несовершеннолетний петрозаводчанин. Подозреваемый сообщил, что в тот день, проходя мимо, он заметил лежащий алюминиевый кабель. Пользуясь отсутствием свидетелей, он перелез через забор, перекинул три десятка отрезков кабеля и отнес их домой. Позже он предполагал сдать похищенное имущество в пункт приема металлолома.



Возбуждено уголовное дело.