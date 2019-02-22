В Петрозаводске подросток украл шлагбаум за 66 тысяч рублей

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В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из коммерческих организаций с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал, что с территории их компании ночью был похищен металлический шлагбаум стоимостью более 66 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, несовершеннолетнего горожанина. По версии следствия, юноша ночью распилил шлагбаум на части, после чего попросил знакомого довезти имущество до пункта приема металла.
Гражданин выручил 800 рублей, которые потратил на сигареты и продукты. О том, что похищенная им вещь может стоить более 60 тысяч рублей, подросток не подозревал.
На подозреваемого завели уголовное дело.
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