В Петрозаводске подсудимый обматерил судью и прокурора

В столице Карелии 27-летний мужчина подозревается в неуважении к суду.

По версии следствия, подозреваемый в помещении мирового суда судебного участка города Петрозаводска во время рассмотрения в отношении него уголовного дела по факту кражи нецензурно оскорбил судью, государственного обвинителя и представителя потерпевшего.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев", - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Карелии.