В Петрозаводске подсветят пешеходные переходы

Мероприятия, направленные на повышения безопасности движения, проводятся согласно согласованной с ГИБДД города дорожной картой, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" силами МУП "ПЭС" в ближайшее время будут выполнены работы по повышению уровня освещенности нескольких пешеходных переходов.

"Дополнительным освещением будет оборудован пешеходный переход через улицу Дзержинского (возле гимназии №17); предусмотрено дополнительное освещение переходов вблизи перекрестков: Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской, Лососинского шоссе и Лесного проспекта (ближе к району Кукковка), Лососинского шоссе и улицы Попова, а также вблизи остановочного комплекса возле пересечения Лесного проспекта и Конного переулка", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Помимо этого в ближайшее время будут установлены четыре опоры для освещения пешеходного моста у плотины в Лобановском парке.