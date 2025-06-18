В Петрозаводске подсветят стелу, которую хотели снести

У стелы на въезде в Петрозаводск появится подсветка.

Стелу обновят, сообщила сегодня, 20 июня, глава города Инна Колыхматова.

"Сотрудники предприятия "Петрозаводские энергетические системы" смонтировали подсветку стелы, установленной в районе пересечения Пряжинского и Шуйского шоссе. В ближайшее время на ней будут установлены новые гербы, они будут также с подсветкой", - рассказала Инна Колыхматова.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на создание эскиза новой стелы. Но подведение итогов разразилось скандалом. Архитекторы Петрозаводска резко раскритиковали все представленные на конкурс работы. При этом сами конкурс проигнорировали. конкурс проигнорировали. Очевидно, что одна из причин — отсутствие финансирования. Оплата этой работы условиями конкурса не предполагалась.

В итоге власти города решили отреставрировать старую стелу.