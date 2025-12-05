В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

С 11 по 13 ноября на территории Республики Карелия прошли профилактические рейды, направленные на предупреждение аварий. ГИБДД было обнаружено несколько десятков грубых нарушений со стороны водителей.
По сообщению ГИБДД, за время рейда было возбуждено:
— 9 административных дел за выезд на полосу встречного движения, в одном случае из которых нарушение было повторным;
— 25 случаев игнорирования дорожных знаков и разметки;
— 5 раз водители нарушили правила расположения транспортного средства на проезжей части;
— 8 эпизодов проезда на запрещающий сигнал светофора;
— 6 случаев неправильного маневрирования;
— 2 нарушения правил проезда перекрёстков.
Перечисленные нарушения — одни из основных причин тяжёлых ДТП с пострадавшими.
Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную полосу, особенно в зоне действия знака «Обгон запрещён», — одно из самых опасных нарушений. За него предусмотрен крупный штраф или лишение права управления транспортными средствами.
Профилактическая работа по предупреждению аварийности на дорогах республики продолжается.
