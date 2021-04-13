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В Петрозаводске подвели итоги Фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня» (ФОТО)

Новости. Общество
10:49, 14 Апреля 2021
фото: © Минобразования и спорта Карелии
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Он объединил более 2 тысяч любителей активного отдыха со всей республики, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В минувший вторник, 13 апреля, в Петрозаводске состоялась встреча организаторов и участников первого регионального Фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня». В режиме открытого диалога участники, а также члены правительства Карелии, представители Министерства образования и спорта республики обсудили итоги прошедшего зимнего сезона, а также планы на будущее.

Напомним, Фестиваль был организован по инициативе главы Карелии Артура Пафенчикова, и проходит в несколько этапов: гонка-поход по «Лыжне Антикайнена», конкурс для образовательных учреждений и состязание для всех жителей Карелии.

«Мы впервые проводим такой массовый региональный фестиваль лыжного туризма. Он уже объединил более 2000 любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни со всей республики, и количество участников растет, ведь копить 550 км прогулок на лыжах можно вплоть до 27 февраля 2022 года, — отметила заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник. — Очень рада, что к Фестивалю активно присоединились наши образовательные учреждения — в конкурсе приняли участие более 800 школьников. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто решился испытать свои силы в многодневной гонке-походе по историческому маршруту. Уверена, что Фестиваль лишь набирает обороты, и в следующем году в нем примут участие гости из других регионов и, возможно, стран».

В рамках гонки-похода 11 подготовленных спортсменов преодолели дистанции от 250 км до 420 км. В марте они стартовали в Медвежьегорском районе. Лыжники поделились своими впечатлениями от многодневного путешествия, рассказали о препятствиях, с которыми столкнулись, к примеру, трудностями стали «сюрпризы» природы — суровые морозы и штормовой ветер.

Все участники лыжного похода награждены благодарственными письмами главы Республики Карелия, также были отмечены участники группы сопровождения, которые корректировали маршрут в соответствии с ледовой и снежной обстановкой.

Главный организатор Фестиваля Сергей Мелехов подчеркнул: «У нас уже есть идеи, как усовершенствовать маршрут, сделать его более интересным. Также планируем привлечь для участия в конкурсе Фестиваля больше учащихся».

По итогам конкурсного этапа для образовательных учреждений первое место заняла команда Медвежьегорской средней общеобразовательной школы имени Александра Фанягина. На втором месте — команда Кончезерской средней общеобразовательной школы, бронза у  средней общеобразовательной школы № 1 Питкяранты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
галина
2021-04-14 11:07:09
шмаеник морду вытянула. что лошадь ....
врунофф
2021-04-14 11:26:34
галина, ты случаем не ширшина ?
ромео
2021-04-14 10:58:01
а при чем тут Шмаеник?
Off
2021-04-14 11:05:41
ромео, При чем тут Подсадник ?
David .
2021-04-14 11:00:05
ромео, может потому что из Шелтозера?
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