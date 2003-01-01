В Петрозаводске подвели итоги IX межрегионального конкурса профессионального мастерства «Дока»

IX межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников «Российских коммунальных систем» прошел в Петрозаводске.

В Петрозаводск для участие в конкурсе съехались около 80 лучших коммунальщиков из восьми регионов страны: Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Амурской, Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей и Карелии. Республику представили сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».

— Эти ребята во многих регионах обеспечивают очень важным ресурсом миллионы людей. И мало кто из горожан знает, какая многотысячная армия в каждом городе трудится для того, чтобы каждый день они были с водой, они были с теплом. Нашу профессию можно выразить одной поговоркой: «Никто не замечает, что я делаю, пока я не перестану это делать». Вот только тогда горожане узнают, что есть, оказывается, Водоканал, есть Теплосети. Но аварии были, есть и будут. И наша заслуга, наш профессионализм заключается в том, чтобы их быстро устранять и минимизировать. Вот для этого ребята и собираются, — отметил технический директор «РКС-Холдинг» Олег Николаенко.

Петрозаводск принимает этот конкурс уже в третий раз. В этом году это особо почетно, поскольку проведение девятого по счету финала «Дока» совпало с двумя крупными юбилеями: 20-летием ГК «РКС-Петрозаводск» и 90-летием Водоканала города Петрозаводска.

— Мы долго думали, каким образом показать свою профессию, привлечь к себе на работу молодых специалистов. И нашли именно вот этот инструмент. Показывая профессионалов, не только петрозаводских, показывая профессионалов российских, мы можем сказать нашим потребителям, нашим будущим работникам, нашим студентам, с которыми мы постоянно на связи, — вот ваша профессия, в которой можно стать настоящими профессионалами, которые работают на благо своего города и республики, — добавил главный управляющий директор — руководитель обособленного структурного подразделения в Республике Карелия Александр Сафронов.

Все участники прошли конкурсный отбор в своих регионах. Это, действительно, самые лучшие сварщики, слесари, электромонтеры, машинисты экскаваторов, водители, лаборанты, которые не просто знают работу, а делают ювелирно, что они показали в ходе испытаний. Для участников каждой номинации были подготовлены площадки с однотипным оборудованием. К примеру сварщикам необходимо было выполнить врезки в трубу.

— Их задача это сделать, чтобы соответствовало все чертежу, габаритным размерам чертежа. Отдельно оцениваются герметичность всех соединений, то есть не должно быть утечек. Так как здесь собрались все лучшие, каждый из них должен сделать образцовое изделие, — говорит технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Сергей Проккиев.

Испытания включают и практическую, и теоритическую части. Участники делятся, что для них это обычная работа, просто условия более волнительные.

— Бывают аварии серьезные, и там иногда пренебрегаешь немножко красотой, чтобы быстрее устранить течь, дать воду. А тут конкурс, и все должно быть на пятерку. Но хороший сварщик и на работе тоже, как и на конкурсе, сваривает хорошо, — говорит участник из Пензы Александр Евстигнеев.

Для каждого задания - свое время на выполнение. Если сварщикам и слесарям дали 2 часа, то электромонтерам целых шесть. У них несколько задач — смонтировать электрооборудование, а также найти неисправности в готовой электроустановке с использованием схемы и измерительных приборов. Все задания не из воздуха, а из обычных трудовых будней. Поэтому справляются и в отведенное время укладываются. Из новинок номинация для водителей. Оценивается умение участников соревнования маневрировать среди препятствий и безопасно парковаться. Что также приходится нередко делать и в реальной жизни, когда к месту аварии пробираешься через заставленные машинами дворы, говорят участники.

— У нас нет машин, которые просто копают или просто возят. У нас многофункциональная техника, и назвать наших ребят, которые ее управляют, просто водителями за рулем, неправильно. Они доставляют наших бригады на аварии. И мы идем даже дальше. Мы пытаемся формировать эталонные бригады, где водитель не просто привезет, обеспечит бригаду электроэнергией, теплом, питанием, а, если это будет необходимо, окажет и помощь техническую. И мы к этому подводим наших ребят, — говорит Александр Сафронов.

Из самых зрелищных - соревнования экскаваторщиков. В своих кабинах они творили чудеса: открывали бутылки насадкой на ковше машины, поднимали мяч и клали его в корзину, сбивали бутылку с табуретки и даже писали аббревиатуру «РКС». Такие задания имитируют реальную службу экскаваторщиков коммунальных предприятий. Отыскивая причину аварии, ты должен быть максимально точен, говорит Андрей Шинкоренко.

Он из Самары и более 30 лет работает на экскаваторе.

— Ты когда копаешь, там труба, ты должен рядышком около трубы аккуратно взять грунт, этим похоже, — говорит он.

Накануне подвели итоги конкурса. Победителем среди водителей стал сотрудник АО «ПКС-Тепловые сети» Игорь Булатов. Среди экскаваторщиков отметили сотрудника ООО «Амурские коммунальные системы» Дмитрия Воронцова. Лучшим лаборантом стала Александра Есина, сотрудница ООО «Самаринские коммунальные системы», сварщиком — Иван Букин сотрудник ООО «НОВОГОР-Прикамье», слесарем Константин Дмитриев с «Самарских коммунальных систем», электромонтером — сотрудник АО «ПКС-Водоканал» Алексей Трепалов.

Но главное, считают в компании, конкурс — это обмен опытом. Все делают одно и то же, но кто-то более оперативно, кто-то более качественно. Сравнивая, как специалисты из разных регионов подходят к решению одной и той же задачи, в компании выявляют наиболее эффективные и безопасные методики работы, которые в дальнейшем тиражируют на все филиалы.

Фоторепортаж «Столицы на Онего» смотрите по ссылке.