В Петрозаводске поезд переехал человека, лежавшего на путях

Ночью в Петрозаводске скорый поезд переехал мужчину, который лежал на ж/д путях и не реагировал на звуковые составы.

Как сообщает Карельская транспортная прокуратура, инцидент произошел на станции "Голиковка" в 00.30.

"При движении скорого поезда №820 сообщением Новгород – Петрозаводск смертельно травмирован человек. Мужчина лежал на железнодорожных путях, на звуковые сигналы поезда не реагировал. В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, погибший - 30-летний уроженец поселка Ладва.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

"За период 2018 года это третье смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия", - заключили в ведомстве.